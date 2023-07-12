В сборной Бразилии рассказали, что «Зенит» угрожал расторгнуть контракт с Малкомом и Клаудиньо

«Скажу за себя: мне не понравилось их отношение к сборной, о чем я сообщил футболистам. Понимаю ситуацию, но я беседовал с ними и их менеджером. Руководители “Зенита” сильно давили на игроков, делали это в жесткой форме, угрожая расторжением контракта. На них оказывали большое давление, но я был разочарован, что они отказались от сборной Бразилии», — цитирует Паулисту ESPN.com.br.