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17:34 (мск), источник: Sportmail.ru

В сборной Бразилии рассказали, что «Зенит» угрожал расторгнуть контракт с Малкомом и Клаудиньо

Директор по развитию Бразильской конфедерации футбола Жуниньо Паулиста объяснил, почему игроков «Зенита» Клаудиньо и Малкома не рассматривали для вызова на чемпионат мира 2022 года.

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Источник: РИА "Новости"

Речь идет о сентябре 2021 года, когда сине-бело-голубые вызвали футболистов из расположения сборной.

«Скажу за себя: мне не понравилось их отношение к сборной, о чем я сообщил футболистам. Понимаю ситуацию, но я беседовал с ними и их менеджером. Руководители “Зенита” сильно давили на игроков, делали это в жесткой форме, угрожая расторжением контракта. На них оказывали большое давление, но я был разочарован, что они отказались от сборной Бразилии», — цитирует Паулисту ESPN.com.br.

Сборная Бразилии вылетела в четвертьфинале чемпионата мира в Катаре проиграв сборной Хорватии.

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