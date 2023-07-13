Стало известно, почему полузащитник «Зенита» Вендел задержался в Бразилии

По информации источника, 26-летний бразилец должен был вылететь в Россию 12 июля, но пока остался в Рио-де-Жанейро из-за смерти дедушки. Вендел пропустил начало предсезонной подготовки и не принимал участие в матчах «Зенита» в Кубке PARI Премьер.

В субботу, 15 июля, «Зенит» начнет новый сезон и сыграет с ЦСКА в Суперкубке России. Ранее генеральный директор команды Александр Медведев заявил, что Вендел возвращается в Россию. Это не означает, что бразилец будет играть за питерцев в этом сезоне — игрока могут отпустить в годичную аренду.

Вендел перешел в «Зенит» осенью 2020 года из лиссабонского «Спортинга». Сумма трансфера составила 20 млн евро. Бразилец провел за питерцев 88 матчей, в которых забил 15 мячей и отдал 13 результативных передач. В составе «Зенита» Вендел стал трехкратным чемпионом России.