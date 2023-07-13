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10:43 (мск), источник: Sportmail.ru

Вратарь «Зенита» перешел в «Волгарь» на правах аренды

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что Даниил Одоевский будет играть в астраханском клубе.

Зенит
Волгарь-АстраханьПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев сообщил, что голкипер сине-бело-голубых Даниил Одоевский продолжит карьеру в астраханском «Волгаре», после чего появилось официальное объявление об аренде на официальном сайте петербургского клуба.

«Одоевский направляется в аренду в “Волгарь”, — приводит слова Медведева “Матч-ТВ”.

20-летний Одоевский — воспитанник клуба из Санкт-Петербурга. В минувшем сезоне вратарь провел за «Зенит» пять матчей во всех турнирах, пропустив в них один мяч и четыре раза сыграв «на ноль».

Летом 2023 года «Зенит» объявил о продлении контракта с Одоевским до июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость вратаря в 900 тысяч евро.

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