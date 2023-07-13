Капитан «Зенита» Дуглас Сантос признался, что чувствует себя россиянином

«Несколько месяцев, как у Клаудиньо и Малкома есть паспорта РФ. Это позволит клубу рассчитывать на других иностранцев. Я в России четыре года, чувствую себя как дома. Даже без паспорта чувствую себя немного россиянином», — сказал Сантос на пресс-конференции.
В феврале 2023 года одноклубники Дугласа Сантоса бразильцы Малком и Клаудиньо получил российский паспорт.
Дуглас Сантос перешел в «Зенит» в 2019 году из немецкого «Гамбурга». Российский клуб заплатил за бразильца 14 млн евро. В прошлом сезоне Сантос провел за «Зенит» 36 матчей и отметился семью результативными передачами.