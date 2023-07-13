Капитан «Зенита» Дуглас Сантос признался, что чувствует себя россиянином

«Несколько месяцев, как у Клаудиньо и Малкома есть паспорта РФ. Это позволит клубу рассчитывать на других иностранцев. Я в России четыре года, чувствую себя как дома. Даже без паспорта чувствую себя немного россиянином», — сказал Сантос на пресс-конференции.