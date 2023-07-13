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14:24 (мск), источник: Sportmail.ru

Источник: игроком «Локомотива» интересуется «Вольфсбург»

Полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян попал в сферу интересов «Вольфсбурга».

Локомотив
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Источник: РИА "Новости"

Об интересе к полузащитнику сообщил известный журналист Иван Карпов.

Немецкий клуб ищет игрока на левый фланг и обратил внимание на 24-летнего игрока в отборочных матчах Евро-2024 за сборную Армении против Уэльса (4:2) и Латвии (2:1), в которых он отметился голом и результативной передачей.

В прошлом сезоне Тикнизян сыграл за «Локомотив» 37 встреч, забил 5 мячей и 5 раз ассистировал партнерам. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2,5 миллиона евро.

Тикнизян — воспитанник ЦСКА, за «железнодорожников» футболист играет с 2021 года.

В минувшем сезоне Бундеслиги «Вольфсбург» занял 8-е место.

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