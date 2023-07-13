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16:35 (мск), источник: Sportmail.ru

«Вест Хэм» погасил задолженность перед «Спартаком»

«Спартак» получил от «Вест Хэма» деньги за аренду полузащитника Алекса Крала. В клубе подтвердили поступление средств.

Спартак
Вест Хэм ЮнайтедПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Английский «Вест Хэм» выполнил предписания ФИФА и выплатил задолженность перед московским «Спартаком» за аренду чешского полузащитника Алекса Крала, сообщил РИА Новости глава пресс-службы столичного клуба Дмитрий Зеленов.

— «Спартак» получил деньги от «Вест Хэма» за аренду Крала пару недель назад, — сообщил Зеленов.

Алекс Крал перешел в «Спартак» из пражской «Славии» летом 2019 года. В июне 2022 года чех приостановил контракт со «Спартаком», воспользовавшись разрешением ФИФА для иностранных игроков и тренеров приостанавливать соглашения с российскими клубами из-за ситуации в Украине.

За «Вест Хэм» Крал играл в сезоне 2021/2022. Чех провел только шесть матчей за лондонский клуб, в которых не отмечался результативными действиями.

В сезоне 2022/2023 Алекс Крал выступал за «Шальке», а недавно было объявлено о его переходе в берлинский «Унион».

Контракт 25-летнего игрока сборной Чехии со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2024 года.

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