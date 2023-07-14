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10:13 (мск), источник: Sportmail.ru

В «Фейеноорде» подтвердили, что интересуются Захаряном

В пресс-службе футбольного клуба «Фейеноорд» подтвердили информацию, что они интересуется полузащитником московского «Динамо» Арсеном Захаряном.

Динамо
Фейеноорд
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Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что переговоры о возможном трансфере россиянина пока не начинались.

«В среду были новости об Арсене Захаряне в “Фейеноорде”. Да, наш клуб следит за ним, но не начал никаких переговоров. На данный момент других новостей об этом футболисте у нас нет», — приводит заявление пресс-службы «Фейеноорда» Sport24.

Об интересе к Захаряну со стороны нидерландского клуба сообщил инсайдер Фабрицио Романо. По данным источника, клуб может сделать «Динамо» предложение в размере € 8 млн за 20-летнего футболиста, чей контракт с бело-голубыми рассчитан до лета 2024 года.

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