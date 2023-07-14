Фанаты «Спартака» продолжат бойкотировать матчи команды из-за Fan ID
Объединение фанатов «Спартака» «Фратрия» объявило, что в новом сезоне продолжит бойкотировать матчи команды в тех турнирах, где требуется оформление паспорта болельщика.
Объединение фанатов «Спартака» «Фратрия» объявило, что в новом сезоне продолжит бойкотировать матчи команды в тех турнирах, где требуется оформление паспорта болельщика.
Ранее активные болельщики московского ЦСКА пересмотрели свое решение о полном бойкоте матчей, заявив, что матчи Кубка России, не предусматривающие использование Fan ID, допустимы к посещению.
"В январе 2022 года мы приняли взвешенное решение БОЙКОТИРОВАТЬ ВСЕ МАТЧИ РПЛ, КУБКА И ИНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ, ГДЕ НУЖЕН FAN ID. Для нас поход на футбол, поддержка команды, эмоции сектора, десятки тысяч сердец бьющихся в унисон всегда были важнейшей частью жизни. Мы понимали риски этого решения и то, что борьба будет долгой.
В череде появляющихся заявлений среди фанатских объединений по позиции бойкота хотим сказать, что наше решение остается единым для всего Движа и не подлежит пересмотру. Для всех соревнований, где будет применена принудительная система идентификации болельщика, даже если «паспорт» потребуется лишь для одного матча.
СТАДИОН — НАШ ДОМ. ДОМОЙ ПО ПАСПОРТУ НЕ ХОДЯТ«, — говорится в заявлении“Фратрии” на странице в VK.