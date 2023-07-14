Фанаты «Спартака» продолжат бойкотировать матчи команды из-за Fan ID

Ранее активные болельщики московского ЦСКА пересмотрели свое решение о полном бойкоте матчей, заявив, что матчи Кубка России, не предусматривающие использование Fan ID, допустимы к посещению.

"В январе 2022 года мы приняли взвешенное решение БОЙКОТИРОВАТЬ ВСЕ МАТЧИ РПЛ, КУБКА И ИНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ, ГДЕ НУЖЕН FAN ID. Для нас поход на футбол, поддержка команды, эмоции сектора, десятки тысяч сердец бьющихся в унисон всегда были важнейшей частью жизни. Мы понимали риски этого решения и то, что борьба будет долгой.

В череде появляющихся заявлений среди фанатских объединений по позиции бойкота хотим сказать, что наше решение остается единым для всего Движа и не подлежит пересмотру. Для всех соревнований, где будет применена принудительная система идентификации болельщика, даже если «паспорт» потребуется лишь для одного матча.

СТАДИОН — НАШ ДОМ. ДОМОЙ ПО ПАСПОРТУ НЕ ХОДЯТ«, — говорится в заявлении“Фратрии” на странице в VK.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=aa8f04f85203527f&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&id=456239122&autoplay=1&muted=1" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.