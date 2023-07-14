«Краснодар» объявил об уходе своего футболиста в клуб Черчесова

Источник: https://t.me/fckrasnodar

Футболист сборной Эквадора Кристиан Рамирес уходит из клуба и будет выступать за «Ференцварош», об этом объявил объявил «Краснодар» в своих соцсетях.

Кристиан Рамирес выступал за «Краснодар» с начала 2017 года.

Рамирес провел за «быков» 187 матчей (это 6-й показатель в истории клуба), забил 3 гола и отдал 14 результативных передач.

Рамирес перешел в клуб из Краснодара из «Ференцвароша». Также защитник играл за эквадорский клуб «Индепендьенте дель Валье», немецкие клубы «Фортуна» (Дюссельдорф) и «Нюрнберг».

С 2021 года «Ференцварош» тренирует российский специалист Станислав Черчесов. За это время клуб из Будапешта дважды выигрывал чемпионат Венгрии и побеждал в Кубке Венгрии.