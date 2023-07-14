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12:20 (мск), источник: Sportmail.ru

Источник: стала известна зарплата новичка «Спартака» Тео Бонгонда

Выступающий за сборную ДР Конго Тео Бонгонда недавно перешел из испанского «Кадиса» в московский клуб.

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По информации известного журналиста Ивана Карпова зарплата конголезца в «Спартаке» составит 1,8 миллионов евро в год. Это меньше оклада, который был у Бонгонда в испанском «Кадисе». В Испании футболист зарабатывал 2 миллиона евро в год.

В случае успешной игры за красно-белых зарплата Бонгонда может вырасти до 1,9 и 2 миллионов евро на второй и третий год контракта соответственно.

27-летний Бонгонда перешел в «Спартак» в июле этого года. Соглашение футболиста с московским клубом рассчитано до июня 2025 года. По информации СМИ, «Спартак» заплатил за Бонгонда около 7 миллионов евро.

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Источник: стала известна зарплата новичка «Спартака» Тео Бонгонда
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