Источник: стала известна зарплата новичка «Спартака» Тео Бонгонда

По информации известного журналиста Ивана Карпова зарплата конголезца в «Спартаке» составит 1,8 миллионов евро в год. Это меньше оклада, который был у Бонгонда в испанском «Кадисе». В Испании футболист зарабатывал 2 миллиона евро в год.

В случае успешной игры за красно-белых зарплата Бонгонда может вырасти до 1,9 и 2 миллионов евро на второй и третий год контракта соответственно.

27-летний Бонгонда перешел в «Спартак» в июле этого года. Соглашение футболиста с московским клубом рассчитано до июня 2025 года. По информации СМИ, «Спартак» заплатил за Бонгонда около 7 миллионов евро.