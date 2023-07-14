Сербский игрок «Сочи» лишился легионерского статуса
Сербский защитник «Сочи» Иван Миладинович больше не будет считаться легионером в России.
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Сербский защитник «Сочи» Иван Миладинович больше не будет считаться легионером в России.
Соответствующее решение о лишении легионерского статуса Миладиновича было принято комитетом РФС по статусу игроков.
«Удовлетворить заявление ФК “Сочи” об установлении отсутствия статуса “легионер” у футболиста Ивана Миладиновича. Признать у него отсутствие статуса “легионер”, — говорится на сайте РФС.
28-летний футболист выступает в России с 2018 года. В 2022 году он получил российское гражданство.
Помимо «Сочи» в России Миладинович также играл за «Нижний Новгород». В Сербии защитник играл за клубы «Ягодина» и «Раднички».