Сербский игрок «Сочи» лишился легионерского статуса

Соответствующее решение о лишении легионерского статуса Миладиновича было принято комитетом РФС по статусу игроков.

«Удовлетворить заявление ФК “Сочи” об установлении отсутствия статуса “легионер” у футболиста Ивана Миладиновича. Признать у него отсутствие статуса “легионер”, — говорится на сайте РФС.

28-летний футболист выступает в России с 2018 года. В 2022 году он получил российское гражданство.

Помимо «Сочи» в России Миладинович также играл за «Нижний Новгород». В Сербии защитник играл за клубы «Ягодина» и «Раднички».