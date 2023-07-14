Источник: «Зенит» не объявляет о переходе Фернандеса из-за лишнего веса

По информации источника, проблема в физической форме футболиста. Из-за долгого простоя вне профессионального футбола Фернандес набрал лишний вес, и из-за этого сине-бело-голубые не хотят представлять его публике. Сейчас бразилец усердно занимается весом, чтобы о его переходе можно было объявить официально, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Также известно, что Фернандес официально станет игроком «Зенита» только через несколько дней, уже после того, как команда проведет встречу с ЦСКА за Суперкубок России в Казани 15 июля.

В мае 2022 года Фернандес объявил о решении приостановить карьеру. В декабре 2022 года он подписал контракт с бразильским клубом «Интернасьонал», но уже в апреле 2023 года расторг контракт с клубом, проведя за него всего пять матчей. ЦСКА вел переговоры о возвращении Фернандеса, но переход так и не состоялся.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=aa8f04f85203527f&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&id=456239122&autoplay=1&muted=1" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.