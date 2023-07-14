Акинфеев прокомментировал переход Медины из ЦСКА в «Спартак»

"Мы Хесуса на базе не видели. Почему кто-то должен прощаться? Человек играет в футбол, перешел в другую команду — это его выбор. Каждый человек вправе идти своей дорогой. Поэтому что-то кому-то говорить — это излишне.

Если бы мы его увидели, конечно, тепло бы попрощались, но мы его не видели«, — сказал Акинфеев на пресс-конференции в преддверии матча за Суперкубок России с “Зенитом”.

26 летний Хесус Медина перешел в ЦСКА из клуба MLS «Нью-Йорк Сити» в январе 2022 года. В начале июля 2023 года появилось сообщение о переходе футболиста в «Спартак».

Матч за Суперкубок России между ЦСКА и «Зенитом» состоится 15 июля на «Казань Арене».