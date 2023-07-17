«Зенит» объявил о переходе Марио Фернандеса
Футбольный клуб «Зенит» заключил соглашение с бывшим защитником национальной сборной России. Контракт подписан на один год с возможностью продления на сезон.
Футбольный клуб «Зенит» заключил соглашение с бывшим защитником национальной сборной России. Контракт подписан на один год с возможностью продления на сезон.
«Зенит» объявил о переходе футболиста оригинальным образом, опубликовав видео на официальной странице в VK.
Забавный казус, когда певец Филипп Киркоров, побывав в расположении сборной России, перепутал ее игроков, приняв за Марио Фернандеса полузащитника Магомеда Оздоева, произошел летом 2021 года перед товарищеским матчем с Болгарией.
«Футбольный клуб “Зенит” приветствует Марио Фернандеса в Петербурге и желает новых титулов — в сине-бело-голубых цветах!» — говорится в заявлении клуба.
Ранее Марио Фернандес на протяжении 10 лет играл в ЦСКА, а последним клубом бразильца с российским паспортом был «Интернасьонал».
Фернандес имеет российское гражданство, он провел 33 матча в составе сборной России, дошел с национальной командой до четвертьфинала домашнего чемпионата мира. В сентябре 2021 года Фернандес завершил карьеру в сборной.