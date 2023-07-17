«Зенит» объявил о переходе Марио Фернандеса

«Зенит» объявил о переходе футболиста оригинальным образом, опубликовав видео на официальной странице в VK.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=26dd6728b2f7173d&partner_ext=173&place_id=222&oid=-16824047&hd=2&id=456251404&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Забавный казус, когда певец Филипп Киркоров, побывав в расположении сборной России, перепутал ее игроков, приняв за Марио Фернандеса полузащитника Магомеда Оздоева, произошел летом 2021 года перед товарищеским матчем с Болгарией.

«Футбольный клуб “Зенит” приветствует Марио Фернандеса в Петербурге и желает новых титулов — в сине-бело-голубых цветах!» — говорится в заявлении клуба.

Ранее Марио Фернандес на протяжении 10 лет играл в ЦСКА, а последним клубом бразильца с российским паспортом был «Интернасьонал».

Фернандес имеет российское гражданство, он провел 33 матча в составе сборной России, дошел с национальной командой до четвертьфинала домашнего чемпионата мира. В сентябре 2021 года Фернандес завершил карьеру в сборной.