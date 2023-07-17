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13:37 (мск), источник: Sportmail.ru

Источник: «Палмейрас» предложил 10 миллионов за игрока «Зенита»

Бразильский полузащитник «Зенита» Вендел может вернуться в чемпионат Бразилии.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Журналист Паулу Массини сообщил в своих соцсетях, что «Палмейрас» сделал официальное предложение петербургскому «Зениту» по трансферу полузащитника Вендела.

По информации источника, «Палмейрас» предложил «Зениту» компенсацию за переход Вендела в размере 10 миллионов евро. Российский клуб еще не ответил отказом.

25-летний бразилец перешел в «Зенит» в 2020 году из лиссабонского «Спортинга». В португальский клуб Вендел перешел из клуба «Флуминенсе» из Рио-де-Жанейро.

В Премьер-лиге Вендел провел 65 матчей за «Зенит», забил 13 голов, сделал 9 голевых передач.

Ранее сообщалось о желании бразильца покинуть клуб из Санкт-Петербурга.

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 Источник: «Палмейрас» предложил 10 миллионов за игрока «Зенита»
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