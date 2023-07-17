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15:20 (мск), источник: Sportmail.ru

Марио Фернандес провел первую тренировку в «Зените» и выбрал игровой номер

Новичок футбольного клуба «Зенит» Марио Фернандес провел первую тренировку и определился, под каким номером будет выступать за сине-бело-голубых.

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Источник: ФК "Зенит"

Футболист работал в основной группе. Также защитник вместе с командой тренировался в тренажерном зале.

«Марио Фернандес определился с игровым номером. Новичок сине-бело-голубых будет выступать за “Зенит” под номером “6”.

Ранее игровую форму с таким номером носили Юрий Вернидуб, Александр Спивак, Николас Ломбертс, Хави Гарсия, Бранислав Иванович и Деян Ловрен», — говорится в сообщении клуба на официальной странице в VK.

Во время загрузки произошла ошибка.

Контракт с 32-летним защитником подписан на один год с возможностью продления еще на один сезон. Марио перешел в «Зенит» на правах свободного агента.

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