Марио Фернандес провел первую тренировку в «Зените» и выбрал игровой номер

Футболист работал в основной группе. Также защитник вместе с командой тренировался в тренажерном зале.
«Марио Фернандес определился с игровым номером. Новичок сине-бело-голубых будет выступать за “Зенит” под номером “6”.
Ранее игровую форму с таким номером носили Юрий Вернидуб, Александр Спивак, Николас Ломбертс, Хави Гарсия, Бранислав Иванович и Деян Ловрен», — говорится в сообщении клуба на официальной странице в VK.
Контракт с 32-летним защитником подписан на один год с возможностью продления еще на один сезон. Марио перешел в «Зенит» на правах свободного агента.