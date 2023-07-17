Марио Фернандес провел первую тренировку в «Зените» и выбрал игровой номер

Футболист работал в основной группе. Также защитник вместе с командой тренировался в тренажерном зале.

«Марио Фернандес определился с игровым номером. Новичок сине-бело-голубых будет выступать за “Зенит” под номером “6”.



Ранее игровую форму с таким номером носили Юрий Вернидуб, Александр Спивак, Николас Ломбертс, Хави Гарсия, Бранислав Иванович и Деян Ловрен», — говорится в сообщении клуба на официальной странице в VK.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=18ec71a650064640&partner_ext=173&place_id=222&oid=-16824047&id=456251405&autoplay=1" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.