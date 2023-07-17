«Ростов» объявил о переходе воспитанника «Зенита»
22-летний защитник Илья Вахания пополнил состав ростовского клуба.
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22-летний защитник Илья Вахания пополнил состав ростовского клуба.
«Ростов» объявил о подписании Ильи Вахания.
Основная позиция футболиста на поле — правый защитник, но также Вахания может сыграть и на противоположном фланге.
22-летний Илья Вахания — воспитанник академии «Зенита», выступал за юношескую сборную России. Провел большую часть межсезонья на сборах с основной командой «Ростова».
Последним клубом футболиста был «Зенит-2». На счету защитника 26 матчей в минувшем сезоне, 1 гол и 4 результативные передачи.