Текущие события
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Тюмень
Химки
10
Футбол. Первый дивизион
19:30
Черноморец
Алания
Футбол. Первый дивизион
16.07
Родина
Сокол
40
Футбол. Первый дивизион
16.07
Нефтехимик
Волгарь
21
Футбол. Первый дивизион
16.07
Кубань
Енисей
12
Футбол. Первый дивизион
16.07
Арсенал
Ленинградец
00
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
3.06
Зенит
Факел
10
3.06
Крылья Советов
Спартак
10
3.06
ЦСКА
Ростов
41
3.06
Локомотив
Торпедо
31
3.06
Ахмат
Краснодар
22
3.06
Оренбург
Динамо
30
3.06
Пари Нижний Новгород
Химки
20
3.06
Урал
Сочи
10
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
15:21 (мск), источник: Sportmail.ru

«Ростов» объявил о переходе воспитанника «Зенита»

22-летний защитник Илья Вахания пополнил состав ростовского клуба.

Зенит
РостовПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

«Ростов» объявил о подписании Ильи Вахания.

Основная позиция футболиста на поле — правый защитник, но также Вахания может сыграть и на противоположном фланге.

22-летний Илья Вахания — воспитанник академии «Зенита», выступал за юношескую сборную России. Провел большую часть межсезонья на сборах с основной командой «Ростова».

Последним клубом футболиста был «Зенит-2». На счету защитника 26 матчей в минувшем сезоне, 1 гол и 4 результативные передачи.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Марио Фернандес поделился мнением о своей физической форме
Фернандес: Раз ЦСКА решил не возвращать меня, то я полностью...
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь