«Ростов» объявил о переходе воспитанника «Зенита»

«Ростов» объявил о подписании Ильи Вахания.

Основная позиция футболиста на поле — правый защитник, но также Вахания может сыграть и на противоположном фланге.

22-летний Илья Вахания — воспитанник академии «Зенита», выступал за юношескую сборную России. Провел большую часть межсезонья на сборах с основной командой «Ростова».

Последним клубом футболиста был «Зенит-2». На счету защитника 26 матчей в минувшем сезоне, 1 гол и 4 результативные передачи.