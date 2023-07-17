Семак — о Фернандесе: Никакого лишнего веса. Ему нужно почувствовать игровой тонус
Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак высказался о физической форме новичка сине-бело-голубых Марио Фернандеса.
Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак высказался о физической форме новичка сине-бело-голубых Марио Фернандеса.
Семак отметил, что у игрока нет лишнего веса, но ему нужно почувствовать игровой тонус и войти в тренировочный цикл.
— В какой Марио Фернандес форме?
— Посмотрим, как быстро Марио будет ее набирать. При этом главная проблема заключается только в том, что он давно не играл. Ему нужно почувствовать игровой тонус и войти в достаточно интенсивный тренировочный цикл. В остальном у него нет никаких проблем. Никакого лишнего веса и никаких других факторов, ограничивающих его работу. Надеемся, что уже в ближайшее время он начнет полноценно работать в общей группе и в ближайшем матче выйти и получить какое‑то игровое время, — сказал Семак «Матч ТВ».
«Зенит» объявил о подписании контракта с Фернандесом 17 июля. Соглашение с 32‑летним футболистом рассчитано на один год с возможностью продления на сезон.