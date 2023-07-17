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17:11 (мск), источник: Sportmail.ru

Семак — о Фернандесе: Никакого лишнего веса. Ему нужно почувствовать игровой тонус

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак высказался о физической форме новичка сине-бело-голубых Марио Фернандеса.

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Источник: РИА "Новости"

Семак отметил, что у игрока нет лишнего веса, но ему нужно почувствовать игровой тонус и войти в тренировочный цикл.

— В какой Марио Фернандес форме?

— Посмотрим, как быстро Марио будет ее набирать. При этом главная проблема заключается только в том, что он давно не играл. Ему нужно почувствовать игровой тонус и войти в достаточно интенсивный тренировочный цикл. В остальном у него нет никаких проблем. Никакого лишнего веса и никаких других факторов, ограничивающих его работу. Надеемся, что уже в ближайшее время он начнет полноценно работать в общей группе и в ближайшем матче выйти и получить какое‑то игровое время, — сказал Семак «Матч ТВ».

«Зенит» объявил о подписании контракта с Фернандесом 17 июля. Соглашение с 32‑летним футболистом рассчитано на один год с возможностью продления на сезон.

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