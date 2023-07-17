Фернандес: В матче за Суперкубок изо всех сил болел за «Зенит»

32-летний Фернандес ранее играл за ЦСКА. Бразильский защитник провел в московском клубе девять сезонов. Футболист рассказал в интервью , на официальном сайте, как смотрел матч.

— Следил за игрой с женой и сыном. Всегда сложно наблюдать со стороны, ведь хочется быть на поле, в эпицентре событий. Но я изо всех сил болел за «Зенит», чтобы он победил — слава Богу, так и произошло.