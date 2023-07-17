Фернандес: В матче за Суперкубок изо всех сил болел за «Зенит»
Защитник «Зенита» Марио Фернандес заявил, что в матче петербуржцев с ЦСКА в Суперкубке России болел за свою нынешнюю команду.
ЦСКА
ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Защитник «Зенита» Марио Фернандес заявил, что в матче петербуржцев с ЦСКА в Суперкубке России болел за свою нынешнюю команду.
32-летний Фернандес ранее играл за ЦСКА. Бразильский защитник провел в московском клубе девять сезонов. Футболист рассказал в интервью, на официальном сайте, как смотрел матч.
— С какими чувствами и эмоциями смотрели матч за Суперкубок России между вашими бывшей и нынешней командами?
— Следил за игрой с женой и сыном. Всегда сложно наблюдать со стороны, ведь хочется быть на поле, в эпицентре событий. Но я изо всех сил болел за «Зенит», чтобы он победил — слава Богу, так и произошло.