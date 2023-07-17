Текущие события
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Тюмень
Химки
10
Футбол. Первый дивизион
19:30
Черноморец
Алания
Футбол. Первый дивизион
16.07
Родина
Сокол
40
Футбол. Первый дивизион
16.07
Нефтехимик
Волгарь
21
Футбол. Первый дивизион
16.07
Кубань
Енисей
12
Футбол. Первый дивизион
16.07
Арсенал
Ленинградец
00
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
3.06
Зенит
Факел
10
3.06
Крылья Советов
Спартак
10
3.06
ЦСКА
Ростов
41
3.06
Локомотив
Торпедо
31
3.06
Ахмат
Краснодар
22
3.06
Оренбург
Динамо
30
3.06
Пари Нижний Новгород
Химки
20
3.06
Урал
Сочи
10
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
17:12 (мск), источник: Sportmail.ru

Фернандес: В матче за Суперкубок изо всех сил болел за «Зенит»

Защитник «Зенита» Марио Фернандес заявил, что в матче петербуржцев с ЦСКА в Суперкубке России болел за свою нынешнюю команду.

ЦСКА
ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

32-летний Фернандес ранее играл за ЦСКА. Бразильский защитник провел в московском клубе девять сезонов. Футболист рассказал в интервью, на официальном сайте, как смотрел матч.

— С какими чувствами и эмоциями смотрели матч за Суперкубок России между вашими бывшей и нынешней командами?

— Следил за игрой с женой и сыном. Всегда сложно наблюдать со стороны, ведь хочется быть на поле, в эпицентре событий. Но я изо всех сил болел за «Зенит», чтобы он победил — слава Богу, так и произошло.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Марио Фернандес поделился мнением о своей физической форме
Фернандес: Раз ЦСКА решил не возвращать меня, то я полностью...
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь