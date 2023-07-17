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17:13 (мск), источник: Sportmail.ru

Фернандес: Раз ЦСКА решил не возвращать меня, то я полностью принял предложение «Зенита»

Защитник «Зенита» Марио Фернандес рассказал, как возникло предложение перейти в клуб.

ЦСКА
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Источник: РИА "Новости"

Он отметил, что ЦСКА не захотел возвращать его. Об это Фернандес рассказал в интервью, на официальном сайте «Зенита».

— Расскажите в деталях, как возникло предложение сине-бело-голубых, долго ли раздумывали, почему решились на этот шаг?

— Оно возникло после моего разговора с ЦСКА, когда армейский клуб не захотел платить ту сумму, которую рассчитывал получить «Интернасьонал». ЦСКА отказался обсуждать его условия, сказал, что не будет вести переговоры, новость об этом вышла в российской прессе — и на следующее же утро со мной связались представители «Зенита». И я сразу ответил, что, раз ЦСКА решил не возвращать меня, то я полностью готов принять предложение петербуржцев.

Фернандес расторг контракт с ЦСКА в 2022 году. Представители армейцев уверяли, что у игрока было «джентльменское соглашение» о возвращении в клуб, однако они не стали платить «Интернасьоналу» за переход Марио.

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