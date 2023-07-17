Марио Фернандес поделился мнением о своей физической форме

— В последнее время у вас было совсем немного игровой практики. Как оцените свою физическую форму, насколько готовы помочь команде уже в ближайших матчах?

— Действительно, я не играл уже около трех месяцев, но сейчас работаю на максимум, чтобы как можно скорее набрать необходимые кондиции и вернуться на поле. Буду выкладываться на тренировках на 100%, и когда тренер сочтет, что мое время пришло, я буду в его распоряжении, разумеется, всегда с уважительным отношением к своим одноклубникам.