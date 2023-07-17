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17:14 (мск), источник: Sportmail.ru

Марио Фернандес поделился мнением о своей физической форме

Защитник «Зенита» Марио Фернандес оценил свою физическую форму. Он заявил, что будет выкладываться на тренировках на все 100%.

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Источник: РИА "Новости"

Фернандес отметил, что хочет как можно скорее набрать необходимые кондиции. Об этом он рассказал в интервью, на официальном сайте «Зенита».

— В последнее время у вас было совсем немного игровой практики. Как оцените свою физическую форму, насколько готовы помочь команде уже в ближайших матчах?

— Действительно, я не играл уже около трех месяцев, но сейчас работаю на максимум, чтобы как можно скорее набрать необходимые кондиции и вернуться на поле. Буду выкладываться на тренировках на 100%, и когда тренер сочтет, что мое время пришло, я буду в его распоряжении, разумеется, всегда с уважительным отношением к своим одноклубникам.

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 Марио Фернандес поделился мнением о своей физической форме
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