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09:10 (мск), источник: Sportmail.ru

«Зенит» перехватил у «Спартака» защитника сборной Сербии

Защитник «Црвены Звезды» и сборной Сербии Страхиня Эракович в ближайшее время станет игроком «Зенита». Об этом сообщает портал Maxbet Sport.

Зенит
Црвена Звезда
Спартак
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Источник: AP 2023

По информации источника, 22-летний серб прилетит в Санкт-Петербург в среду, 19 июля, и подпишет контракт с сине-бело-голубыми до лета 2027 года. Его зарплата составит более миллиона евро в год. Ранее сообщалось, что Эракович согласовал контракт со «Спартаком», но в последний момент «Црвена Звезда» отменила сделку.

Сообщается, что «Зенит» сделал более щедрое предложение сербскому клубу по Эраковичу, чем «Спартак». В переговорах сыграли роль дружеские отношения между двумя командами, а также связь белградского клуба с «Газпромом».

По информации журналиста Ивана Карпова, «Зенит» воспользовался приоритетным правом подписания Эраковича. «Зенит» интересовался защитником еще прошлым летом и, судя по всему, питерцы заключили с «Црвеной Звездой» предварительное соглашение.

В «Спартаке» шокированы исходом переговоров и будут рассматривать другие варианты усиления обороны в летнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что красно-белые готовы были заплатить за переход Эраковича восемь миллионов евро.

Эракович является воспитанником «Црвены Звезды». В прошлом сезоне он провел 39 матчей за клуб во всех турнирах. Также на его счету пять матчей за сборную Сербии, с которой он ездил на ЧМ-2022 в Катар.

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