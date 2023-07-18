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10:38 (мск), источник: Sportmail.ru

Источник: «Фламенго» согласовал с «Зенитом» переход Клаудиньо

Бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо близок к тому, чтобы покинуть команду.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Как сообщил журналист Серхио Хиль в своих соцсетях, «Фламенго» согласовал с «Зенитом» сумму выплаты за полузащитника Клаудиньо.

Источник не оглашает сумму, но ранее сообщалось, что «Фламенго» был готов заплатить за игрока около 17−18 миллионов евро. Клуб пытается договориться о том, чтобы выплачивать сумму компенсации за футболиста частями.

Клаудиньо перешел в «Зенит» из бразильского «РБ Брагантино» летом 2021 года. За это время Клаудиньо дважды выигрывал чемпионат России и Суперкубок страны.

В 2020 году в Токио в составе сборной Бразилии полузащитник стал олимпийским чемпионом.

Зимой 2023 года Клаудиньо вместе с Малкомом получил паспорт Российской Федерации.

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