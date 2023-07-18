Марио Фернандес прокомментировал слухи о своем лишнем весе
Новичок «Зенита» Марио Фернандес ответил на слухи о лишнем весе и проблемах с подписанием контракта с чемпионами России. Об этом сообщает «Матч ТВ».
Новичок «Зенита» Марио Фернандес ответил на слухи о лишнем весе и проблемах с подписанием контракта с чемпионами России. Об этом сообщает «Матч ТВ».
«В эти дни было много странных новостей. Говорили про мой лишний вес, что якобы из‑за этого “Зенит” не хочет подписывать со мной контракт. Всё это абсолютная ложь. Не понимаю, кому и зачем это было нужно. Что касается моей физической формы, то я три месяца без футбола, но чувствую себя прекрасно. Приложу все усилия, чтобы как можно скорее оказаться в нужных для “Зенита” кондициях и помогать команде на поле», — сказал Фернандес.
В понедельник, 17 июля, «Зенит» объявил о подписании контракта с Фернандесом по схеме «1+1». До это 32-летний защитник на протяжении 10 лет выступал за ЦСКА. Фернандес провел 329 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 47 результативных передач. С армейским клубом футболист трижды становился чемпионом России и трижды становился серебряным призером. Также в составе армейцев защитник выигрывал Кубок и трижды Суперкубок России.
В мае 2022 года Фернандес объявил о решении приостановить карьеру. В декабре 2022 года он подписал контракт с бразильским клубом «Интернасьонал», но уже в апреле 2023 года расторг контракт с клубом, проведя за него всего пять матчей. ЦСКА вел переговоры о возвращении Фернандеса, но переход так и не состоялся.