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12:05 (мск), источник: Sportmail.ru

Гонорар инспекторов РПЛ вырастет до 50 тысяч рублей за матч

В РФС запланировано повышение гонораров инспекторов в матчах чемпионата России до 50 тысяч рублей.

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Источник: Reuters

РФС повысит гонорары инспекторов в матчах чемпионата России до 50 тысяч рублей, сообщает пресс-служба организации.

«Начиная с 20-го тура, когда чемпионат вступит в решающую стадию и цена любой ошибки возрастет, гонорар инспектора будет составлять 50 тысяч рублей. В сезоне-2024/25 эта сумма будет выплачиваться с первых туров РПЛ. Напомню, что с нового сезона работа инспектора РПЛ будет строиться по принципам ФИФА и УЕФА: они будут оценивать матчи из ВАР центра и получат доступ к переговорам судей», — цитирует РФС руководителя судейского комитета Павла Каманцева.

Гонорары главных арбитров матчей на порядок выше. Так, например, по информации «Спорт-Экспресса», Сергею Карасеву за работу в финале Суперкубка России выплатили 300 тысяч рублей.

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