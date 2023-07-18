Гонорар инспекторов РПЛ вырастет до 50 тысяч рублей за матч

«Начиная с 20-го тура, когда чемпионат вступит в решающую стадию и цена любой ошибки возрастет, гонорар инспектора будет составлять 50 тысяч рублей. В сезоне-2024/25 эта сумма будет выплачиваться с первых туров РПЛ. Напомню, что с нового сезона работа инспектора РПЛ будет строиться по принципам ФИФА и УЕФА: они будут оценивать матчи из ВАР центра и получат доступ к переговорам судей», — цитирует РФС руководителя судейского комитета Павла Каманцева.