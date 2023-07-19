Саудовские СМИ: Малком уходит из «Зенита» в «Аль-Хилаль»

По информации источника, «Аль-Хиляль» сделал исключительное предложение петербуржцам о выкупе Малкома, на что получил согласие от российского клуба. 26-летний футболист пройдет медицинское обследование уже на этой неделе.

Ранее сообщалось, что «Аль-Хиляль» предложил «Зениту» за трансфер Малкома за 50 млн евро, а сам Малком получил контракт с зарплатой 10−12 млн евро в год.

Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» в 2019 году. Петербургский клуб заплатил за бразильца 40 млн евро. Прошлый сезон стал для Малкома самым успешным в составе «сине-бело-голубых». Бразилец провел за «Зенит» 33 матча, в которых забил 26 мячей и отдал девять результативных передач.