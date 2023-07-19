Бонгонда рассказал, почему решил перейти в «Спартак»

«Конкуренции я не боюсь. Во всех клубах, где я играл, были сильные конкуренты. “Спартак” — не исключение. Я понимал, что так будет. Что касается “Спартака”, перед переходом я понял, что это клуб с большой историей и что здесь мне будет интересно.



Было ли при переходе гарантировано игровое время и место в основном составе? Нет, таких гарантий я не получал. Но я знал, что переговоры с “Кадисом” проходили непросто. “Кадис” не хотел меня отпускать. Тем не менее, “Спартак” был настойчив. Для меня это стало неким сигналом того, что на меня здесь рассчитывают.



Я хотел пойти в ту команду, которая мне подходит и нравится. В своей карьере я всегда принимал решения исходя из того, насколько настойчив клуб, который меня приглашает», — сказал Бонгонда.