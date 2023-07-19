«Зенит» нашел потенциальную замену Малкому и Клаудиньо
Нападающий «Бенфики» Давид Нерес входит в сферу интересов «Зенита». Об этом сообщает журналист Вене Касагранде.
Нападающий «Бенфики» Давид Нерес входит в сферу интересов «Зенита». Об этом сообщает журналист Вене Касагранде.
По информации источника, питерцы уже связывались с 26-летним бразильцем для обсуждения возможного перехода. Нерес рассматривается чемпионами России в качестве потенциальной замены на случай ухода из клуба его соотечественников Малкома и Клаудиньо.
Нерес выступает за «Бенфику» с 2022 года. В минувшем сезоне он провел за «орлов» 48 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 16 результативных передач. Вместе с «Бенфикой» Нерес стал чемпионом Португалии. Также на счету нападающего семь матчей за сборную Бразилии, в которых он отметился одним забитым мячом.
Ранее Нерес на протяжении пяти лет выступал за амстердамский «Аякс». Зимой 2022 года бразильца за 12 млн евро приобрел донецкий «Шахтер», но Нерес покинул украинский клуб, не сыграв ни одного матча.