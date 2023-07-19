«Зенит» нашел потенциальную замену Малкому и Клаудиньо

По информации источника, питерцы уже связывались с 26-летним бразильцем для обсуждения возможного перехода. Нерес рассматривается чемпионами России в качестве потенциальной замены на случай ухода из клуба его соотечественников Малкома и Клаудиньо.

Нерес выступает за «Бенфику» с 2022 года. В минувшем сезоне он провел за «орлов» 48 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 16 результативных передач. Вместе с «Бенфикой» Нерес стал чемпионом Португалии. Также на счету нападающего семь матчей за сборную Бразилии, в которых он отметился одним забитым мячом.