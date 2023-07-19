«Мнение, которое не всем понравится». Гендиректор «Спартака» — о «Зените»
Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев дал неожиданный комментарий о «Зените».
Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев дал неожиданный комментарий о «Зените».
Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал действия «Зенита» на трансферном рынке.
— Как бы мог прокомментировать то, как «Зенит» ведет себя на российском рынке? У меня парадоксальное мнение, которое, может быть, даже не всем болельщикам понравится.
Я считаю, что хорошо, что у нас есть команда, которая может позволить себе привозить крутых игроков. Интереснее играть в чемпионате с сильными соперниками — через это растет мастерство. Хорошо, что у нас есть сильные бразильцы в чемпионате.
У нас есть команда, которая может себе позволить покупать футболистов только для того, чтобы эти сильные футболисты не перешли в другие команды? Не знаю, зачем они покупают футболистов. Это лучше спросить у представителей «Зенита», — цитирует Малышева «Чемпионат».
Малышев занимает данный пост с июня 2023 года, когда клуб покинул Евгений Мележиков. Ранее Малышев был основателем консалтинговой фирмы OKS Labs, которая помогала Ашоту Хачатурянцу разрабатывать новую стратегию развития Российской Премьер-лиги в 2021 году.