Текущие события
Футбол. Еврокубки
18:00
Валмиера
Олимпия Л
Футбол. Еврокубки
19:00
Динамо Тб
Астана
Футбол. Еврокубки
19:00
Карабах
Линколн
Футбол. Еврокубки
19:00
Ференцварош
Клаксвик
Футбол. Еврокубки
21:00
Лудогорец
Балкани
Футбол. Еврокубки
21:00
Эсперанж
Слован Бр
Футбол. Еврокубки
21:30
Ларн
ХИК
Футбол. Еврокубки
18.07
Брейдаблик
Шэмрок Роверс
21
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
3.06
Зенит
Факел
10
3.06
Крылья Советов
Спартак
10
3.06
ЦСКА
Ростов
41
3.06
Локомотив
Торпедо
31
3.06
Ахмат
Краснодар
22
3.06
Оренбург
Динамо
30
3.06
Пари Нижний Новгород
Химки
20
3.06
Урал
Сочи
10
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
11:03 (мск), источник: Sportmail.ru

«Мнение, которое не всем понравится». Гендиректор «Спартака» — о «Зените»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев дал неожиданный комментарий о «Зените».

Спартак
ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: ФК "Спартак"

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал действия «Зенита» на трансферном рынке.

— Как бы мог прокомментировать то, как «Зенит» ведет себя на российском рынке? У меня парадоксальное мнение, которое, может быть, даже не всем болельщикам понравится.

Я считаю, что хорошо, что у нас есть команда, которая может позволить себе привозить крутых игроков. Интереснее играть в чемпионате с сильными соперниками — через это растет мастерство. Хорошо, что у нас есть сильные бразильцы в чемпионате.

У нас есть команда, которая может себе позволить покупать футболистов только для того, чтобы эти сильные футболисты не перешли в другие команды? Не знаю, зачем они покупают футболистов. Это лучше спросить у представителей «Зенита», — цитирует Малышева «Чемпионат».

Малышев занимает данный пост с июня 2023 года, когда клуб покинул Евгений Мележиков. Ранее Малышев был основателем консалтинговой фирмы OKS Labs, которая помогала Ашоту Хачатурянцу разрабатывать новую стратегию развития Российской Премьер-лиги в 2021 году.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Барселона» объявила о возвращении воспитанника 12 лет спустя
Гендиректор «Спартака»: Эракович? Кто хочет играть в «Зените» — адьос
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь