«Мнение, которое не всем понравится». Гендиректор «Спартака» — о «Зените»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал действия «Зенита» на трансферном рынке.

— Как бы мог прокомментировать то, как «Зенит» ведет себя на российском рынке? У меня парадоксальное мнение, которое, может быть, даже не всем болельщикам понравится.

Я считаю, что хорошо, что у нас есть команда, которая может позволить себе привозить крутых игроков. Интереснее играть в чемпионате с сильными соперниками — через это растет мастерство. Хорошо, что у нас есть сильные бразильцы в чемпионате.

У нас есть команда, которая может себе позволить покупать футболистов только для того, чтобы эти сильные футболисты не перешли в другие команды? Не знаю, зачем они покупают футболистов. Это лучше спросить у представителей «Зенита», — цитирует Малышева «Чемпионат».