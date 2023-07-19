Гендиректор «Спартака»: Эракович? Кто хочет играть в «Зените» — адьос

— «Зенит» украл Эраковича у Спартака? Я бы воздержался от каких-то резких формулировок. Может быть, чуть по-другому сформулировал бы: мы, «Спартак», хотим, чтобы у нас играли футболисты, которые хотят играть в «Спартаке». Если кто-то хочет играть в «Зените», то, пожалуйста, адьос.

Не хочу вдаваться в детали. Мне кажется, много факторов сыграло свою роль. В любом случае мы продолжаем работать, поэтому не остановимся.

Трансфер был согласован, но обстоятельства и обязательства «Црвены Звезды» перед «Газпромом» сыграли свою роль? Я не знаю, какие обязательства у «Црвены Звезды» перед «Газпромом». Я не видел их контракт. На данный момент мы рассматриваем другие варианты. Этого трансфера точно не будет? Я думаю, что не будет. Какая была причина того, что трансфер сорвался? Я бы не хотел рассказывать о деталях переговоров, — приводит слова Малышева «Чемпионат».