Текущие события
Футбол. Еврокубки
18:00
Валмиера
Олимпия Л
Футбол. Еврокубки
19:00
Динамо Тб
Астана
Футбол. Еврокубки
19:00
Карабах
Линколн
Футбол. Еврокубки
19:00
Ференцварош
Клаксвик
Футбол. Еврокубки
21:00
Лудогорец
Балкани
Футбол. Еврокубки
21:00
Эсперанж
Слован Бр
Футбол. Еврокубки
21:30
Ларн
ХИК
Футбол. Еврокубки
18.07
Брейдаблик
Шэмрок Роверс
21
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
3.06
Зенит
Факел
10
3.06
Крылья Советов
Спартак
10
3.06
ЦСКА
Ростов
41
3.06
Локомотив
Торпедо
31
3.06
Ахмат
Краснодар
22
3.06
Оренбург
Динамо
30
3.06
Пари Нижний Новгород
Химки
20
3.06
Урал
Сочи
10
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
11:14 (мск), источник: Sportmail.ru

Гендиректор «Спартака»: Эракович? Кто хочет играть в «Зените» — адьос

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал сорвавшийся трансфер игрока «Црвены Звезды» Страхини Эраковича. Теперь его связывают с переходом «Зенит».

Зенит
СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2023

— «Зенит» украл Эраковича у Спартака? Я бы воздержался от каких-то резких формулировок. Может быть, чуть по-другому сформулировал бы: мы, «Спартак», хотим, чтобы у нас играли футболисты, которые хотят играть в «Спартаке». Если кто-то хочет играть в «Зените», то, пожалуйста, адьос.

Не хочу вдаваться в детали. Мне кажется, много факторов сыграло свою роль. В любом случае мы продолжаем работать, поэтому не остановимся.

Трансфер был согласован, но обстоятельства и обязательства «Црвены Звезды» перед «Газпромом» сыграли свою роль? Я не знаю, какие обязательства у «Црвены Звезды» перед «Газпромом». Я не видел их контракт. На данный момент мы рассматриваем другие варианты. Этого трансфера точно не будет? Я думаю, что не будет. Какая была причина того, что трансфер сорвался? Я бы не хотел рассказывать о деталях переговоров, — приводит слова Малышева «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что «Зенит» воспользовался своим правом приоритетной покупки Эраковича у «Црвены Звезды». До этого была информация, что 22-летний защитник согласовал переход в «Спартак», а красно-белые достигли договоренности с сербским клубом.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Проваливай в “Барселону”. Вандалы испортили табличку Феликса у...
Испанская спортсменка едва не утонула после потери сознания на ЧЕ...
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь