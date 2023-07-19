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11:37 (мск), источник: Sportmail.ru

Новичок «Зенита» — о детстве в Бразилии: Папу посадили, ездил играть в футбол в тюрьме

Полузащитник «Зенита» Ду Кейрос, присоединившийся к российской команде этим летом, рассказал о жизни в Бразилии.

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Источник: ФК "Зенит"

23-летний новичок «Зенита» в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал, как навещал отца в тюрьме и играл там в футбол.

— Ты рос в не самом благополучном округе на окраине Сан-Паулу — Бутанте. Расскажи, что это за район? Можно ли туда заходить обычному туристу?

— Вообще там довольно спокойно, так что вход для путешественников свободен. Но округ разделен на две части — в одной жить хорошо, а в другой ужасно. Я из второй.

— Роберт Ренан говорил, что не раз становился свидетелем перестрелок на улицах, в одной из которых убили его друга. У тебя в детстве было так же?

— Да, в моем детстве тоже хватало опасностей. Видел и убийства, и торговлю наркотиками — знал людей, которые этим занимаются. К счастью, футбол уберег от выбора этого пути.

— В каких условиях ты рос?

— Мы жили в довольно большом доме, но там находилась вся родня как мамы, так и папы — больше 30 человек. Родители реально были очень молоды, поэтому им приходилось много работать, чтобы обеспечить нас. Но при этом меня всегда окружала забота — ухаживали тети, дяди, бабушки, дедушки. А когда исполнилось семь лет, случилась беда — папа оказался в тюрьме сроком на три года.

— За что?

— Я не хотел бы называть причину. Скажу лишь, что ему пришлось отсидеть этот срок.

— Ты его навещал?

— По выходным. Заключенным выделяли пару дней для визитов родных и близких, и почти каждую субботу или воскресенье мы с мамой ездили к папе в тюрьму. Причем она находилась очень далеко от нашего дома — добираться приходилось по десять часов в одну сторону. Но визиты полноценные — я даже играл в футбол в тюрьме.

— С кем?

— С детьми других заключенных, которые тоже приезжали навещать своих отцов, братьев, дядей. Народу собиралось много, разного возраста. Понятно, что ситуация кажется невероятной — ребенок играет в футбол в тюрьме. Но это происходило на самом деле, и та история серьезно повлияла на мой характер. Насмотрелся на то, какие люди сидят за решеткой, в каких условиях живут, какие страдания такое доставляет. И это отбило у меня желание повторить их судьбу, — рассказал Ду Кейрос.

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