Чернышенко прокомментировал вопрос Fan ID в футболе и хоккее
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что от карты болельщика в футболе пока отказываться не собираются, а в хоккее не введут.
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что от карты болельщика в футболе пока отказываться не собираются, а в хоккее не введут.
Он отметил, что в хоккее, эту меру вводить не планировалось, поскольку там другая культура посещения матчей.
«Не планируется. Причин для этого мы не видим», — сказал Чернышенко журналистам.
«Карта болельщика в футболе вводилась исключительно из-за безопасности наших болельщиков. И мы видим, что статистика показывает хорошие результаты, практически полное отсутствие инцидентов», — добавил Чернышенко.
Fan ID (карта болельщика) — электронный документ, удостоверяющий личность, с фотографией, фамилией и именем ее обладателя для посещения футбольных матчей. Fan ID действует в РПЛ с начала сезона-2022/23. Первоначально система действовала на матчах в пяти городах — Нижнем Новгороде, Самаре, Сочи, Екатеринбурге и Ростове. Весной 2023 года наличие карты болельщика стало обязательным для всех матчей чемпионата.