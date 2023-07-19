Чернышенко прокомментировал вопрос Fan ID в футболе и хоккее

Он отметил, что в хоккее, эту меру вводить не планировалось, поскольку там другая культура посещения матчей.

«Не планируется. Причин для этого мы не видим», — сказал Чернышенко журналистам.

«Карта болельщика в футболе вводилась исключительно из-за безопасности наших болельщиков. И мы видим, что статистика показывает хорошие результаты, практически полное отсутствие инцидентов», — добавил Чернышенко.