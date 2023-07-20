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Футбол. Премьер-лига. Все результаты
13:05 (мск), источник: Sportmail.ru

Василий Уткин объяснил, почему российский футбол не готов к возвращению в Европу

Популярный спортивный журналист, комментатор и блогер Василий Уткин считает, что российский футбол не готов к возвращению в Европу.

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Уткин не понимает, почему перестали играть дополнительное время в турнирах на выбывание.

«А кто и когда заметил, что у нас в российском футболе вообще ни в одном турнире с выбыванием ни на одной стадии не играется дополнительное время? Почему это умерло? Когда-то это было отменено на период пандемии, но тоже было не до конца понятно: зачем и почему? Но сейчас-то, послушайте… Вы замечали, что больше дополнительное время нигде не отменяли? Его играют в еврокубках, играют сборные на чемпионатах мира.

Мы сейчас сожалеем и упрекаем многих в изоляции российского футбола. А мы делаем такую вещь, что наши футболисты будут просто не готовы сыграть дополнительное время в случае, если им придется снова играть в еврокубках и на уровне сборных… Почему это хорошо? Разве вам не доставляет удовольствие воспоминание о матче сборной России против Голландии в 2008 году? А без дополнительного времени разве был бы такой драйв? Это что не зрелище?

Я совершенно не понимаю почему ни в финале Кубка России, где была ничья, ни в финале Суперкубка России, ни в полуфиналах, там где это было необходимо почему нет дополнительного времени? Это же круто. Мне кажется, этот вопрос следует поставить перед общественным мнением во всей его полноте. А уж про полноту, ребята, я знаю больше любого из вас», — сказал Василий Уткин в новом выпуске «Футбольного клуба» на своем YouTube-канале.

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