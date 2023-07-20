Больше, чем игра: как удивят Winline Матчи Тура в новом сезоне

Шоу, проходившие каждую игровую неделю, имели уникальную тематику, а болельщики могли поучаствовать в различных активностях на стадионах и выиграть призы.

Пожалуй, самыми запоминающимся из них стали невероятные лазерные шоу на домашних матчах «Краснодара», а также воссоединение группы «Тату» на чемпионском для «Зенита» матче против извечных соперников — спартаковцев.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=8cf83ac245abb406&partner_ext=173&place_id=222&oid=-127553155&hd=2&id=456240146&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В преддверии старта нового сезона, который пройдет в концепте Лиги супергероев, РПЛ и Winline объявили о продолжении проекта.

Слоган Winline Матч Тура — «Больше чем игра!» говорит о том, что в современном мире футбольный матч не ограничивается 90 минутами футболистов на поле, а его результат — это не просто счет на табло. Футбол — это прежде всего страсть и эмоции всех участников процесса: игроков, тренеров, болельщиков на стадионах и у экранов телевизоров.

В новом сезоне будет запущена digital-платформа Winline Матч Тура, открывающая для болельщиков новые возможности. Так, любители футбола смогут следить за календарем будущих матчей, регистрироваться для участия в различных активностях и розыгрышах призов. Также будет запущена игра «Гол на миллион», в которой болельщики смогут побороться за денежный приз.

В новом сезоне главная игра тура будет проходить в двух форматах. Раз в неделю болельщиков будет ждать яркая церемония открытия на стадионе, а также дополнительные диджитал активности в социальных сетях, посвященные предстоящей встрече.

Второй формат — полномасштабное шоу с участием известных артистов и дополнительные офлайн активности в чаше стадионов будут проводиться на главных матчах месяца, которые будут выбираться совместно с РПЛ. Это позволит вывести ценность таких матчей как «Спартак» — «Зенит» на новый уровень.

Первым матчем тура станет встреча между «Динамо» и «Краснодаром», которая откроет сезон в Лиге Супергероев 21 июля в Москве. На данный момент определены еще пять матчей тура, главным из которых станет матч «Спартака» и «Зенита», запланированный на 20 августа.

Календарь первых пяти Winline Матч Тура:

1 тур, 21 июля «Динамо» — «Краснодар».

2 тур, 29 июля «Ростов» — «Зенит».

3 тур, 5 августа ЦСКА — «Локомотив».

4 тур, 11 августа «Урал» — «Спартак».

5 тур, 20 августа «Спартак» — «Зенит».

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