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13:41 (мск), источник: Sportmail.ru

Главный тренер «Зенита» высказался о возможном уходе Малкома

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак прокомментировал слухи о возможном уходе из команды бразильского нападающего Малкома.

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Источник: РИА "Новости"

Семак отметил, что факт интереса к игрокам петербуржцев является хорошим показателем.

— Очень много в последние дни новостей о возможном отъезде Малкома. Как вы относитесь к этим новостям? Обсуждали ли вы эту ситуацию с игроком?

— К новости относимся абсолютно нормально, то, что многие клубы интересуются нашими игроками, это хорошо. Что касается самих игроков, то это им принимать решение, где продолжать свою дальнейшую карьеру. В нем должны учитываться несколько факторов, в том числе интересы клуба и интересы самого игрока. Ребята сделали и делают очень много для команды, и право выбора должно оставаться у них при соблюдении интересов клуба, — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

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