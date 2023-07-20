Воронежский «Факел» продал больше абонементов, чем все московские клубы РПЛ вместе взятые

«Футбольный ажиотаж в Воронеже действительно никуда не исчез, что очень радует. Мы продали 10 тысяч абонементов на первую часть сезона. Общаемся с коллегами из других команд, обсуждаем различные рабочие моменты и, если мы не ошибаемся, второй год подряд нам удалось реализовать больше абонементов, чем все московские клубы. По крайней мере, на данный момент очень похоже на то. Мы очень рады работать для такой неравнодушной аудитории», — приводит слова руководителя пресс-службы «Факела» Павла Горячева «Матч ТВ».