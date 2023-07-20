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17:09 (мск), источник: Sportmail.ru

Воронежский «Факел» продал больше абонементов, чем все московские клубы РПЛ вместе взятые

Воронежский «Факел» реализовал 10 тысяч абонементов, которые были выпущены в продажу, вероятно, клуб обогнал по этому показателю все московские команды, вместе взятые.

ФакелПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Футбольный ажиотаж в Воронеже действительно никуда не исчез, что очень радует. Мы продали 10 тысяч абонементов на первую часть сезона. Общаемся с коллегами из других команд, обсуждаем различные рабочие моменты и, если мы не ошибаемся, второй год подряд нам удалось реализовать больше абонементов, чем все московские клубы. По крайней мере, на данный момент очень похоже на то. Мы очень рады работать для такой неравнодушной аудитории», — приводит слова руководителя пресс-службы «Факела» Павла Горячева «Матч ТВ».

Телеграм-канал «Мутко против» приводит такие цифры по продаже абонементов у клубов из Москвы.

«По моим данным “Зенит” на данный момент продал около 3500 абонементов, “Спартак” продал 3000 сезонных проходов на матчи команды. Чуть меньше 3000 продали в “Динамо”. Абонементы ЦСКА купили 1300 фанатов, “Локомотив” распространил около 1000 сезонных проходов на игры.

До старта чемпионата остался один день», — говорится в сообщении.

В сезоне‑2022/23 «Факел» занял 14‑е место в чемпионате России и сохранил место РПЛ по итогам стыковых матчей с красноярским «Енисеем».

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