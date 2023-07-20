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18:19 (мск), источник: Sportmail.ru

Защитник ЦСКА Дивеев пропустит три месяца из-за травмы

Футболист московского ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев из-за рецидива травмы голеностопа пропустит около трех месяцев.

ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: соцсети

«Похоже на то, что Игорю понадобится операция. Восстановление может занять до трех месяцев. Он перед Суперкубком был не совсем здоров, это рецидив старой травмы голеностопа», — приводит слова агента игрока Олега Еремина «РИА Новости Спорт».

23-летний Игорь Дивеев выступает за московский ЦСКА с 2019 года. Его действующее соглашение рассчитано до лета 2028 года. За красно-синих защитник сборной России в общей сложности провел 134 матча, забил 11 мячей и сделал четыре результативные передачи.

ЦСКА в прошлом сезоне занял второе место в РПЛ и завоевал Кубок России. В новом розыгрыше чемпионата России красно-синие в первом туре 22 июля на выезде встретятся с «Уралом» из Екатеринбурга.

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