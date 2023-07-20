Защитник ЦСКА Дивеев пропустит три месяца из-за травмы

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«Похоже на то, что Игорю понадобится операция. Восстановление может занять до трех месяцев. Он перед Суперкубком был не совсем здоров, это рецидив старой травмы голеностопа», — приводит слова агента игрока Олега Еремина «РИА Новости Спорт».

23-летний Игорь Дивеев выступает за московский ЦСКА с 2019 года. Его действующее соглашение рассчитано до лета 2028 года. За красно-синих защитник сборной России в общей сложности провел 134 матча, забил 11 мячей и сделал четыре результативные передачи.