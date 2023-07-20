Защитник ЦСКА Дивеев пропустит три месяца из-за травмы
Футболист московского ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев из-за рецидива травмы голеностопа пропустит около трех месяцев.
Футболист московского ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев из-за рецидива травмы голеностопа пропустит около трех месяцев.
«Похоже на то, что Игорю понадобится операция. Восстановление может занять до трех месяцев. Он перед Суперкубком был не совсем здоров, это рецидив старой травмы голеностопа», — приводит слова агента игрока Олега Еремина «РИА Новости Спорт».
23-летний Игорь Дивеев выступает за московский ЦСКА с 2019 года. Его действующее соглашение рассчитано до лета 2028 года. За красно-синих защитник сборной России в общей сложности провел 134 матча, забил 11 мячей и сделал четыре результативные передачи.
ЦСКА в прошлом сезоне занял второе место в РПЛ и завоевал Кубок России. В новом розыгрыше чемпионата России красно-синие в первом туре 22 июля на выезде встретятся с «Уралом» из Екатеринбурга.