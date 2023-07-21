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09:11 (мск), источник: Sportmail.ru

Переход игрока сборной Мексики в «Динамо» может сорваться из-за санкций

Переход полузащитника «Пачуки» Луиса Чавеса в московское «Динамо» может сорваться из-за санкций. Об этом сообщает издание AS.

Динамо
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Источник: Reuters

По информации источника, препятствием для перехода стала невозможность провести оплату трансфера. Из-за санкций приостановлены активы российского Центрального банка в США, из-за чего американские банки не смогут принять деньги от «Динамо» за переход игрока.

Ранее сообщалось, что «Динамо» договорилось с «Пачукой» о приобретении Чавеса за шесть с половиной миллионов евро и согласовало с мексиканцем четырехлетний контракт.

Луис Чавес выступает за «Пачуку» с 2019 года. В минувшем сезоне 27-летний полузащитник провел за клуб 40 матчей, в которых забил три мяча и сделал пять результативных передач. Также на счету Чавеса 24 матча за сборную Мексики, с которой он ездил на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

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