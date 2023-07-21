Турецкий судья Чакыр войдет в состав ЭСК

Теперь в составе ЭСК будет лишь один россиянин — Николай Иванов. Компанию ему составят глава судейского департамента РФС Милорад Мажич, Рафшан Ирматов из Узбекистана и Чакыр. Также ожидается еще одно легионерское подписание.