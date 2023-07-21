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10:56 (мск), источник: Sportmail.ru

Турецкий судья Чакыр войдет в состав ЭСК

Джюнейт Чакыр подписал контракт с РФС и станет членом Экспертно-судейской комиссии (ЭСК).

Премьер-лига: таблица и календарь
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Источник: AFP 2023

Российский футбольный союз подписал контракт с известным турецким арбитром Джюнейтом Чакыром, сообщает журналист Севастиан Терлецкий.

Теперь в составе ЭСК будет лишь один россиянин — Николай Иванов. Компанию ему составят глава судейского департамента РФС Милорад Мажич, Рафшан Ирматов из Узбекистана и Чакыр. Также ожидается еще одно легионерское подписание.

В июне РФС объявил о назначении Мажича на пост главы судейского департамента организации. Сербский судья сменил на этом посту Павла Каманцева, который получил другую должность.

46-летний Чакыр завершил карьеру профессионального арбитра в 2022 году.

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