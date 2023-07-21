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13:00 (мск), источник: Sportmail.ru

Источник: ЦСКА хочет купить нападающего сборной Чили

За играющего в мексиканской лиге Виктора Давилу армейцы предлагают в общей сложности 4 миллиона евро.

ЦСКА
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Источник: AFP 2023

Форвард мексиканского «Леона» и сборной Чили Виктор Давила может продолжить карьеру в московском ЦСКА, как сообщает известный журналист Иван Карпов.

По данным источника, армейцы предлагают за 25-летнего форварда 3,5 миллионов евро плюс бонусы — общая сумма оффера составляет 4 миллиона евро. При этом в контракте Давилы прописаны отступные в размере 5 миллионов.

В прошлом сезоне Виктор Давила провел за «Леон» 39 матчей, забил 13 голов и отдал 4 результативные передачи.

Также Давила играл за чилийский клуб «Уачипато», а также такие мексиканские клубы как «Некакса» и «Пачука».

Виктор Давила провел 4 игры за сборную Чили.

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