Источник: ЦСКА хочет купить нападающего сборной Чили

Форвард мексиканского «Леона» и сборной Чили Виктор Давила может продолжить карьеру в московском ЦСКА, как сообщает известный журналист Иван Карпов.

По данным источника, армейцы предлагают за 25-летнего форварда 3,5 миллионов евро плюс бонусы — общая сумма оффера составляет 4 миллиона евро. При этом в контракте Давилы прописаны отступные в размере 5 миллионов.

В прошлом сезоне Виктор Давила провел за «Леон» 39 матчей, забил 13 голов и отдал 4 результативные передачи.

Также Давила играл за чилийский клуб «Уачипато», а также такие мексиканские клубы как «Некакса» и «Пачука».