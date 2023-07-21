Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:00
Динамо
Краснодар
Футбол. Еврокубки
20.07
Сент-Патрик'с Атлетик
Дюделанж
23
Футбол. Еврокубки
20.07
Викингур Р
Рига
10
Футбол. Еврокубки
20.07
Шкупи
Хегельманн Литауэн
00
Футбол. Еврокубки
20.07
Крусейдерс
Хака
10
Футбол. Еврокубки
20.07
Сараево
Торпедо Кт
П 2:4
11
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
3.06
Зенит
Факел
10
3.06
Крылья Советов
Спартак
10
3.06
ЦСКА
Ростов
41
3.06
Локомотив
Торпедо
31
3.06
Ахмат
Краснодар
22
3.06
Оренбург
Динамо
30
3.06
Пари Нижний Новгород
Химки
20
3.06
Урал
Сочи
10
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
14:54 (мск), источник: Sportmail.ru

«Динамо» объявило, что новым капитаном команды стал Бальбуэна

Защитник московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна стал новым капитаном команды, об этом бело-голубые сообщили на своей официальной странице в VK.

ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: https://t.me/fcdynamo

Бальбуэна вернулся из аренды в «Коринтиансе», где провел прошлый сезон. 31-летний парагваец уже исполнял обязанности капитана «Динамо» в сезоне-2021/2022. После этого Бальбуэна воспользовался правом ФИФА приостановить контракт с российской командой.

«Ассистенты Фабиана: Антон Шунин, Даниил Фомин, Фёдор Смолов и Сергей Паршивлюк.

Вперед к новым достижениям, генерал», — говорится в сообщении.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Сын Николя Анелька будет играть в системе «ПСЖ»
ЧМ по футболу 2034 года может пройти в Казахстане и Узбекистане
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь