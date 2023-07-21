«Динамо» объявило, что новым капитаном команды стал Бальбуэна

Бальбуэна вернулся из аренды в «Коринтиансе», где провел прошлый сезон. 31-летний парагваец уже исполнял обязанности капитана «Динамо» в сезоне-2021/2022. После этого Бальбуэна воспользовался правом ФИФА приостановить контракт с российской командой.