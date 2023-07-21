«Динамо» объявило, что новым капитаном команды стал Бальбуэна
Защитник московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна стал новым капитаном команды, об этом бело-голубые сообщили на своей официальной странице в VK.
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Защитник московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна стал новым капитаном команды, об этом бело-голубые сообщили на своей официальной странице в VK.
Бальбуэна вернулся из аренды в «Коринтиансе», где провел прошлый сезон. 31-летний парагваец уже исполнял обязанности капитана «Динамо» в сезоне-2021/2022. После этого Бальбуэна воспользовался правом ФИФА приостановить контракт с российской командой.
«Ассистенты Фабиана: Антон Шунин, Даниил Фомин, Фёдор Смолов и Сергей Паршивлюк.
Вперед к новым достижениям, генерал», — говорится в сообщении.