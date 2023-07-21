Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:00
Динамо
Краснодар
13
Футбол. Еврокубки
20.07
Шкупи
Хегельманн Литауэн
00
Футбол. Премьер-лига
22.07
Урал
ЦСКА
Футбол. Премьер-лига
22.07
Пари Нижний Новгород
Зенит
Футбол. Премьер-лига
22.07
Локомотив
Рубин
Футбол. Премьер-лига
22.07
Ахмат
Крылья Советов
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
19:00
Динамо
Краснодар
13
3.06
Зенит
Факел
10
3.06
Крылья Советов
Спартак
10
3.06
ЦСКА
Ростов
41
3.06
Локомотив
Торпедо
31
3.06
Ахмат
Краснодар
22
3.06
Оренбург
Динамо
30
3.06
Пари Нижний Новгород
Химки
20
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
19:46 (мск), источник: Sportmail.ru

Юрий Семин назвал главных фаворитов нового сезона РПЛ

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России поделился ожиданиями от борьбы за чемпионство в Российской Премьер-лиге в новом сезоне.

ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Юрий Семин высказался о шансах железнодорожников в первом матче против «Рубина», а также очертил круг фаворитов стартующего 21 июля первенства.

«Главные фавориты сезона — “Зенит”, ЦСКА, “Спартак”, “Локомотив”, “Динамо” и “Краснодар”. Эти шесть команд. Считаю, эти клубы хорошо укрепились и имеют равные составы. У “Зенита” большие изменения. Поэтому, думаю, любая из этих шести команд может выиграть чемпионат. В зависимости от того, как они подготовятся.

«Динамо» с «Краснодаром» — матч сильных команд. Чемпионат непредсказуем. Говоря о первом матче «Локомотива» в этом сезоне, считаю, кто лучше подготовится, тот и одержит победу. Две совершенно равные команды. Даже несмотря на то, что «Рубин» только возвращается в РПЛ", — сказал Семин корреспонденту Sport24.

Семин трижды приводил «Локомотив» к золотым медалям чемпионата России — в 2002, 2004 и 2018 годах. Также специалист работал с клубами «Динамо» (Москва), «Мордовия», «Анжи» и «Ростов».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Юрий Семин назвал главных фаворитов нового сезона РПЛ
Российские велогонщики не смогут поехать на ОИ-2024
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь