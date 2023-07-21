Юрий Семин назвал главных фаворитов нового сезона РПЛ

Юрий Семин высказался о шансах железнодорожников в первом матче против «Рубина», а также очертил круг фаворитов стартующего 21 июля первенства.

«Главные фавориты сезона — “Зенит”, ЦСКА, “Спартак”, “Локомотив”, “Динамо” и “Краснодар”. Эти шесть команд. Считаю, эти клубы хорошо укрепились и имеют равные составы. У “Зенита” большие изменения. Поэтому, думаю, любая из этих шести команд может выиграть чемпионат. В зависимости от того, как они подготовятся.

«Динамо» с «Краснодаром» — матч сильных команд. Чемпионат непредсказуем. Говоря о первом матче «Локомотива» в этом сезоне, считаю, кто лучше подготовится, тот и одержит победу. Две совершенно равные команды. Даже несмотря на то, что «Рубин» только возвращается в РПЛ", — сказал Семин корреспонденту Sport24.