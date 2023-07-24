Оздоев находится в списке интересов «Спартака»
Российский полузащитник турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев входит в список интересов московского «Спартака». Об этом сообщает журналист Иван Карпов.
Российский полузащитник турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев входит в список интересов московского «Спартака». Об этом сообщает журналист Иван Карпов.
По информации источника, 30-летний футболист не является первостепенной целью красно-белых на летнее трансферное окно. Приоритетом «Спартака» пока остается укрепление защитной линии.
«Ни Динамо, ни ЦСКА, ни “Локомотиву” Оздоев не интересен. Однако есть интерес из “Спартака”. При этом главный приоритет клуба — центральный защитник. Магомеда предлагали всем столичным клубам, но его появление в Тушино прямо сейчас маловероятно. Думаю, скорее идет раскачка игрока для подписания в ПАОК», — написал Карпов.
Оздоев перешел в «Фатих Карагюмрюк» на правах свободного агента летом 2022 года. В прошлом сезоне россиянин провел за турецкий клуб 34 матча, в которых забил пять мячей и отдал шесть голевых передач.
В России Оздоев выступал за «Локомотив», «Рубин», «Терек» и «Зенит». Также на его счету 35 матчей за сборную России, в которых он забил четыре мяча.