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12:27 (мск), источник: Sportmail.ru

Агент Вендела подтвердил, что игрок «Зенита» вылетел в Россию

Футбольный агент Тьяго Рибейро подтвердил информацию, что полузащитник «Зенита» Вендел вылетел из Бразилии в Россию. Об этом сообщает журналист Фабио Алейшо.

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Источник: РИА "Новости"

По информации источника, 25-летний бразилец прибудет в Санкт-Петербург во вторник, 24 июля. Сегодня утром футболист опубликовал в своих соцсетях фотографию из салона самолета.

Вендел пропустил все предсезонные сборы «Зенита», а также два официальных матча петербуржцев в новом сезоне — против ЦСКА (0:0, пен. 5:4) в Суперкубке России и против «Пари НН» (2:0) в первом туре РПЛ. Возвращение бразильца в Россию срывалось уже два раза: в первый раз из-за смерти родственника, во второй — по неизвестной причине.

Вендел перешел в «Зенит» осенью 2020 года из лиссабонского «Спортинга». Сумма трансфера составила 20 млн евро. Бразилец провел за питерцев 88 матчей, в которых забил 15 мячей и отдал 13 результативных передач. В составе «Зенита» Вендел стал трехкратным чемпионом России.

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