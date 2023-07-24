Агент Вендела подтвердил, что игрок «Зенита» вылетел в Россию
Футбольный агент Тьяго Рибейро подтвердил информацию, что полузащитник «Зенита» Вендел вылетел из Бразилии в Россию. Об этом сообщает журналист Фабио Алейшо.
Футбольный агент Тьяго Рибейро подтвердил информацию, что полузащитник «Зенита» Вендел вылетел из Бразилии в Россию. Об этом сообщает журналист Фабио Алейшо.
По информации источника, 25-летний бразилец прибудет в Санкт-Петербург во вторник, 24 июля. Сегодня утром футболист опубликовал в своих соцсетях фотографию из салона самолета.
Вендел пропустил все предсезонные сборы «Зенита», а также два официальных матча петербуржцев в новом сезоне — против ЦСКА (0:0, пен. 5:4) в Суперкубке России и против «Пари НН» (2:0) в первом туре РПЛ. Возвращение бразильца в Россию срывалось уже два раза: в первый раз из-за смерти родственника, во второй — по неизвестной причине.
Вендел перешел в «Зенит» осенью 2020 года из лиссабонского «Спортинга». Сумма трансфера составила 20 млн евро. Бразилец провел за питерцев 88 матчей, в которых забил 15 мячей и отдал 13 результативных передач. В составе «Зенита» Вендел стал трехкратным чемпионом России.