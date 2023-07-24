Источник: «Динамо» договорилось с «Лацио» о трансфере Захаряна

Известный журналист Джанлука Ди Марцио сообщил в своих соцсетях, что московское «Динамо» и римский «Лацио» пришли к соглашению по переходу в итальянскую команду полузащитника сборной России Арсена Захаряна.

По информации источника, сумма трансфера футболиста составит 10 миллионов евро. Еще 4 миллиона предусмотрены в качестве бонусов.

Ранее сообщалось, что «Лацио» видит в Захаряне альтернативу полузащитнику «Наполи» Зелиньскому, о трансфере которого договориться не удалось.

Уроженец Самары Арсен Захарян с шести лет занимался в академии «Крыльев Советов», а в 14 лет перешел в молодежную команду «Динамо».

В минувшем сезоне на счету Захаряна 5 голов, 7 результативных передач и 6 желтых карточек в 37 играх за «Динамо» в Премьер-лиге и Кубке России.