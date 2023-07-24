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14:47 (мск), источник: Sportmail.ru

Источник: «Динамо» договорилось с «Лацио» о трансфере Захаряна

20-летний игрок московского «Динамо» и сборной России близок к переходу в клуб итальянской Серии А.

Динамо
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Источник: РИА "Новости"

Известный журналист Джанлука Ди Марцио сообщил в своих соцсетях, что московское «Динамо» и римский «Лацио» пришли к соглашению по переходу в итальянскую команду полузащитника сборной России Арсена Захаряна.

По информации источника, сумма трансфера футболиста составит 10 миллионов евро. Еще 4 миллиона предусмотрены в качестве бонусов.

Ранее сообщалось, что «Лацио» видит в Захаряне альтернативу полузащитнику «Наполи» Зелиньскому, о трансфере которого договориться не удалось.

Уроженец Самары Арсен Захарян с шести лет занимался в академии «Крыльев Советов», а в 14 лет перешел в молодежную команду «Динамо».

В минувшем сезоне на счету Захаряна 5 голов, 7 результативных передач и 6 желтых карточек в 37 играх за «Динамо» в Премьер-лиге и Кубке России.

В 18-летнем возрасте Арсен дебютировал во состав взрослой сборной России. Сейчас на его счету 7 матчей за национальную команду.

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 Источник: «Динамо» договорилось с «Лацио» о трансфере Захаряна
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