Президент «Ростова» объяснил, почему клубу не удается погасить долг

Ранее ФИФА запретила «Ростову» регистрировать новичков, из-за чего четверо игроков, перешедших в клуб этим летом, не смогли сыграть в 1-м туре Премьер-лиги против «Факела» (2:1).

«Мы отправляли деньги в шведский банк — он их нам возвращает. Мы еще раз отправляем, а они нам их возвращают снова с пометкой: “политика”. Сейчас мы ведем консультации с ФИФА и УЕФА с целью решить возникшую проблему», — сказал Арутюнянц «Матч ТВ».

«Шведы вывесили на сайт ФИФА, что “Ростов” хочет осуществить свои обязательства, но банк не пускает деньги. Они сделали это заявление. Мы с ними в контакте, — добавил президент “Ростова”.

Понтус Альмквист в октябре 2020 года перешел в «Ростов» из «Норрчепинга». В 2022 году швед приостановил действие контракта и стал играть за «Утрехт». С нового сезона Альмквист будет выступать за клуб Серии А «Лечче».