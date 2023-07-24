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16:28 (мск), источник: Sportmail.ru

Источник: «Спартак» договорился о переходе защитника «Тоттенхэма»

Колумбийский защитник «Тоттенхэма» Давинсон Санчес может пополнить ряды московского «Спартака».

Спартак
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Источник: AP 2023

Как сообщил в свои соцсетях журналист Пипе Сьерра, «Спартак» достиг договоренности с лондонским клубом по вопросу перехода Давинсона Санчеса.

Как отмечает источник, 27-летний футболист не против перейти в московский клуб.

По информации журналиста Фабрицио Романо, «Спартак» предложил «Тоттенхэму» 12 миллиона евро за Санчеса.

Давинсон Санчес перешел в «Тоттенхэм» в 2017 году из «Аякса» за 42 млн евро. За лондонцев колумбиец провел 205 матчей, в которых забил пять мячей и отметился одной результативной передачей. Его контракт с «Тоттенхэмом» истекает в июне 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Санчеса в 15 миллионов евро.

Санчес с 2016 года играет за сборную Колумбии. За национальную команду защитник провел 54 матча, забил 1 гол.

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Источник: «Спартак» договорился о переходе защитника «Тоттенхэма»
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