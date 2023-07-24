«Бешикташ» планирует приобрести защитника «Зенита» Нуралы Алипа
Защитник футбольного клуба «Зенит» Нуралы Алип может продолжить карьеру в турецкой Суперлиге, сообщает TRT Spor.
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Защитник футбольного клуба «Зенит» Нуралы Алип может продолжить карьеру в турецкой Суперлиге, сообщает TRT Spor.
По данным источника, стамбульский «Бешикташ» хочет приобрести Алипа в качестве усиления оборонительной линии, клуб уже провел переговоры с представителем игрока. Черно-белые намерены оформить трансфер казахстанского футболиста как можно скорее, так как по новому правилу он не будет считаться легионером в чемпионате Турции.
23-летний футболист перешел в «Зенит» в феврале 2022 года из «Кайрата» на правах аренды. В январе 2023 года Алип подписал контракт с сине-бело-голубыми до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в € 1,2 млн.