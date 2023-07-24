«Бешикташ» планирует приобрести защитника «Зенита» Нуралы Алипа

По данным источника, стамбульский «Бешикташ» хочет приобрести Алипа в качестве усиления оборонительной линии, клуб уже провел переговоры с представителем игрока. Черно-белые намерены оформить трансфер казахстанского футболиста как можно скорее, так как по новому правилу он не будет считаться легионером в чемпионате Турции.