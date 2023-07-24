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19:06 (мск), источник: Sportmail.ru

PARI стала официальным партнером «Оренбурга»

Соглашение уже вступило в силу.

ОренбургПремьер-лига: таблица и календарь
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Букмекерская компания PARI стала официальным партнером «Оренбурга». По условиям соглашения футбольная команда будет выступать в РПЛ в игровой форме с логотипом PARI. «Оренбург» и букмекерская компания реализуют ряд совместных спецпроектов и маркетинговых активностей.

«Наш клуб динамично развивается. В прошедшем сезоне яркая атакующая игра команды привлекла внимание специалистов и болельщиков по всей стране. У ФК “Оренбург” сложился дерзкий амбициозный имидж, и мы рады, что новым партнером клуба стала компания PARI с похожей философией», — сообщил генеральный директор «Оренбурга» Сергей Афанасьев.

В российской премьер-лиге PARI выступает титульным спонсором клуба «Пари НН», а также сотрудничает с «Ахматом» из Грозного. Букмекерская компания также поддерживает партнерские отношения с клубами Первой лиги «Торпедо» и «Шинник».

«У “Оренбурга” положительная динамика развития, а прошедший сезон показал, насколько это крепкая команда. Уверены, что сотрудничество будет плодотворным и взаимовыгодным», — заявил директор по спортивному маркетингу PARI Алексей Левинский.

В сезоне-2022/23 «Оренбург» занял 7-е место, повторив лучший результат команды в РПЛ.

Андрей Санталов

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