«Фламенго» предложил «Зениту» € 13 млн за Вендела
«Фламенго» сделал официальное предложение футбольному клубу «Зенит» по переходу полузащитника Вендела.
«Фламенго» сделал официальное предложение футбольному клубу «Зенит» по переходу полузащитника Вендела.
Об этом сообщает Globo Esporte. Бразильский клуб уже согласовал с Венделом условия личного контракта.
Сумма предложения составляет € 13 млн. За эти деньги «Фламенго» рассчитывает получить 100% экономических прав на Вендела. Бразильцы ждут ответ от «Зенита», сохраняют оптимистичный настрой и рассчитывают на готовность футболиста надеть красно-черную футболку.
Изначально «Фламенго» хотел взять Вендела в аренду, но сине-бело-голубые дали понять, что рассмотрят только полноценную продажу игрока. Клуб понимает, что первое предложение невелико, и уже готов его увеличить, если потребуется.
«Фламенго» надеется завершить подписание до конца недели, чтобы успеть зарегистрировать Вендела до матча ⅛ финала Кубка Либертадорес.
Контракт Вендела с «Зенитом» рассчитан до июня 2027 года.