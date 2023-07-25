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11:53 (мск), источник: Sportmail.ru

«Фламенго» предложил «Зениту» € 13 млн за Вендела

«Фламенго» сделал официальное предложение футбольному клубу «Зенит» по переходу полузащитника Вендела.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает Globo Esporte. Бразильский клуб уже согласовал с Венделом условия личного контракта.

Сумма предложения составляет € 13 млн. За эти деньги «Фламенго» рассчитывает получить 100% экономических прав на Вендела. Бразильцы ждут ответ от «Зенита», сохраняют оптимистичный настрой и рассчитывают на готовность футболиста надеть красно-черную футболку.

Изначально «Фламенго» хотел взять Вендела в аренду, но сине-бело-голубые дали понять, что рассмотрят только полноценную продажу игрока. Клуб понимает, что первое предложение невелико, и уже готов его увеличить, если потребуется.

«Фламенго» надеется завершить подписание до конца недели, чтобы успеть зарегистрировать Вендела до матча ⅛ финала Кубка Либертадорес.

Контракт Вендела с «Зенитом» рассчитан до июня 2027 года.

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